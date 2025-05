Base aparece de novo, São Paulo vence Náutico e vai às oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira, no estádio dos Aflitos, no Recife, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols tricolor foram marcados por Luciano e Rodriguinho, mais um jovem revelado pelas categorias de base a decidir para a equipe comandada por Luis Zubeldía. Hélio Borges descontou no fim para o Náutico.

O São Paulo já havia vencido a partida de ida, no Morumbis, por 2 a 1, de virada. Na ocasião, Luciano também foi o autor dos gols que deram a vantagem de a equipe tricolor jogar pelo empate nesta terça-feira que, ainda assim, garantiria a classificação na Copa do Brasil.

A partida desta terça foi marcada por duas expulsões no primeiro tempo. Náutico e São Paulo tiveram de atuar a maior parte do tempo com um homem a menos em campo depois que Marquinhos e Ferraresi receberam cartão vermelho por duras entradas no adversário.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor aguarda o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final.

São Paulo abre o placar no início

A primeira boa oportunidade aconteceu logo no primeiro minuto com Luca Ferreira, que recebeu de Luciano, invadiu a área e bateu cruzado, rasteiro, obrigando o goleiro Muriel a fazer grande defesa.

Pouco depois, porém, o Náutico não conseguiu evitar o gol do São Paulo. Aos três minutos Oscar bateu escanteio na medida para Luciano subir no meio da marcação e cabecear no cantinho, sem chances para o goleiro adversário, que apenas olhou a bola morrer no fundo das redes.

Expulsões para os dois lados

O clima nos Aflitos esfriou de vez quando, aos dez minutos, Marquinhos foi expulso após forte pisão em Cédric Soares e intervenção do VAR.

Só que a vantagem numérica do São Paulo em campo durou pouco. Aos 18, foi a vez de Ferraresi receber cartão vermelho depois de dar um imprudente carrinho em Igor Fernandes, lance que também contou com revisão do VAR.

Antes do intervalo Lucas Ferreira ainda teve mais uma chance de balançar as redes. Assim como no primeiro minuto de partida, o meia-atacante, aos 47, invadiu a área e bateu forte, cruzado, mas Muriel novamente fez ótima defesa.

Segundo tempo

No segundo tempo o São Paulo optou por não se expor e administrar a segura vantagem construída no jogo de ida e na etapa inicial da partida de volta. Com um homem a menos e o campo pesado devido à chuva, os comandados de Zubeldía cadenciaram mais o confronto.

Por isso, a primeira boa oportunidade de gol do Tricolor aconteceu somente aos 22 minutos. Cédric Soares desceu pela direita e cruzou na medida para André Silva, que completou dentro da pequena área, de carrinho, mandando para fora.

Base volta a marcar

Com a entrada de jovens da base, como Ryan e Rodriguinho, o São Paulo ganhou mais poder de fogo e foi justamente em uma jogada em que os dois estiveram envolvidos que o time ampliou o placar. Aos 29, Ryan Francisco recebeu passe em profundidade e, cara a cara com o goleiro, bateu de primeira. No rebote, Rodriguinho aproveitou o fato de Muriel estar fora do gol para bater com categoria e marcar um golaço, fechando os trabalhos nos Aflitos.

Náutico desconta no fim

Aos 37 minutos, o Náutico ainda marcou seu gol de honra com Hélio Borges, que aproveitou a casquinha após cobrança de escanteio para completar de primeira. Rafael defendeu, mas, no rebote, ele mandou para o fundo das redes. Inicialmente o gol foi anulado pela arbitragem por impedimento, mas, após revisão do VAR, o lance foi validado, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



NÁUTICO 1 X 2 SÃO PAULO

Local: estádio dos Aflitos, no Recife (PE)



Data: 20 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Luciano, aos 3 do 1ºT, Rodriguinho, aos 29 do 2ºT (São Paulo); Hélio Borges, aos 37 do 2ºT (Náutico)



Cartões amarelos: Enzo Díaz, Rodriguinho (São Paulo); Carlinhos (Náutico)



Cartões vermelhos: Marquinhos (Náutico); Ferraresi (São Paulo)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Thalissinho); Marquinhos, Kelvin (Caio Vitor) e Bruno Mezenga.



Técnico: Helio dos Anjos.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Bobadilla), Alisson (Pablo Maia), Oscar e Enzo Díaz; Luciano (Ruan Tressoldi), Lucas Ferreira (Rodriguinho) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.