ASICS Golden Run São Paulo 2025 bate recorde de participantes

No último domingo, 18 de maio, São Paulo foi palco de mais uma edição da ASICS Golden Run, considerado o maior circuito de meia maratona da América Latina. Com mais de 10.000 corredores inscritos, a prova contou com uma atmosfera vibrante e ativações que trouxeram uma experiência completa para todos os participantes.

Com mais de 60% de inscritos nos 21km, a prova teve um aumento de mais de 1.000 pessoas comparado com o ano passado. A idade média dos corredores foi de 37 a 42 anos. Embora majoritariamente com perfil brasileiro, a ASICS Golden Run contou com quase 700 corredores de outros países.

Constanza Novillo, diretora de Marketing da ASICS América Latina, comentou sobre o sucesso da edição deste ano: "Estamos extremamente felizes com o impacto que a ASICS Golden Run São Paulo causou. Cada ano, buscamos inovar e proporcionar uma experiência mais completa e mais premium para todos os tipos de corredores, de quem vem para se divertir até os que vem para bater seu RP, e este ano conseguimos ir além, com ativações que promoveram a saúde mental e a inclusão."

Destacamos a ativação inédita da campanha Mind's Best Friend, em parceria com o CAPA (Centro de Apoio e Proteção Animal), que atua há mais de três anos na proteção e cuidado de animais. A ação conectou os corredores à causa animal, proporcionando um espaço dedicado ao bem-estar e à saúde mental, onde os participantes puderam interagir com cães para adoção e revelar fotos com seus pets.

Além da ativação de Mind's Best Friend, a ASICS também ofereceu uma série de outras experiências imersivas para os corredores. O espaço de massagem foi um dos momentos mais concorridos. Já com três anos de parceria, a ativação aconteceu com o projeto Serenidade Do Toque, que forma massoterapeutas com deficiência visual e reforça o compromisso da ASICS com a inclusão e acessibilidade.

Outras ativações de sucesso incluíram um espaço dedicado aos corredores que estavam calçando tênis da ASICS, com serviços exclusivos de personalização das medalhas; além de tendas do patrocinador master Bradesco, dos apoiadores Vitafor e Newon, e da Bioré. O veículo TERRA entrou como media partner da prova.

Durante o evento, a ASICS também expôs sua coleção Golden Run São Paulo, composta pelo exclusivo GEL-Nimbus 27 Golden, camisetas de performance e outra de algodão, além de shorts de compressão, uma jaqueta e um boné, perfeitos para completar o visual dos atletas.

Na ASICS Golden Run, a marca reforçou seu compromisso com a sustentabilidade por meio de uma parceria com a MUSA, empresa especializada na gestão de resíduos. Durante o evento, todos os resíduos foram cuidadosamente coletados, separados e encaminhados para a destinação correta: os recicláveis foram convertidos em matéria-prima, os orgânicos passaram por um processo de compostagem, e os rejeitos foram utilizados na geração de energia.

Resultados

O atleta Johnatas Cruz foi quem levou o primeiro lugar nos 21km da ASICS Golden Run São Paulo com o tempo de 1h04'42" e comentou: "O percurso da ASICS Golden Run São Paulo é simplesmente excepcional ? muito rápido, ideal para tempos fortes. Hoje era dia de vencer, de buscar recorde, e fico feliz por ter conseguido entregar uma grande performance. Dois recordes recentes já vinham me motivando ? a maratona como melhor sul-americano e meu RP nos 10 km na Tokyo Speed Race ? e agora coroamos com mais uma vitória. Dividir esse momento com minha família, minha esposa e meus filhos presentes, em uma prova da marca que me patrocina e ainda sentir a energia do público, foi especial.", relatou.

Ao seu lado no pódio masculino estava William Kibor em segundo lugar (1h04'52"), Gosa Bogale Seyoum (1h05'35"), Lucas Paulo Ferreira Barboza (1h06'15") e Nicolas Herrera (1h06'32").

O pódio feminino dos 21km teve a atleta ASICS Nubia de Oliveira no primeiro lugar (1h15'59"), seguida por Tatiane Raquel da Silva (1h15'53"), Amanda Aparecida de Oliveira (1h15'53"), Viola Jelagat Kosgei (1h16'09") e Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva (1h16'27"). Sobre o resultado, Nubia comentou: "Correr a ASICS Golden Run pela segunda vez foi uma experiência incrível. Estou muito feliz em me tornar bicampeã dessa prova tão especial e em poder representar a ASICS mais uma vez no topo do pódio. Agradeço à marca por acreditar no meu trabalho e no meu potencial. Cada linha de chegada carrega uma emoção única, e essa prova me proporcionou um sentimento que realmente tocou o meu coração. Tenho muito orgulho de fazer parte do Time ASICS e sigo determinada a conquistar ainda mais. Que venham muitas outras edições pelo Brasil!"

As vencedoras do 10k feminino foram Jenifer do Nascimento da Silva (34'41), Maria Lucineida da Silva Moreira (36'42), Glauciele de Oliveira de Souza (37'21), Hildeme Cardoso de Santana dos Santos (38'24) e Edna Maria de Almeida (38'44). O ganhador do masculino foi o atleta ASICS Ederson Vilela Pereira (30'27), seguido por Walace Evangelista Caldas (30'49), Edson Emidio (30'52), Kaue Orvalho de Almeida Domingues (31'02) e Andre Sales (31'15).