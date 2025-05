Aparecidense x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor encara o Aparecidense no Estádio Mané Garrincha, às 21h30(de Brasília), precisando de um empate para se classificar. O time goiano decidiu mandar seu jogo no Distrito Federal, de olho em uma melhor arrecadação.

Onde Assistir

O duelo entre Aparecidense e Fluminense terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Do Rio a Brasília com o Fluminense Football Club! Vamos, Fluzão! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/Bpm92ZIXHw ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 20, 2025

No duelo de ida, o Fluminense ganhou por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate. Aos goianos, resta vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou por dois ou mais de vantagem para se classificar.

O técnico Renato Gaúcho deve manter a base que vem jogando. Alguns nomes importantes seguem no departamento médico, como os atacantes Germán Cano e Agustín Canobbio. Renato Augusto, por sua vez, teve seu contrato rescindido.

Pelo lado do Aparecidense, o clima é de confiança. O triunfo sobre o Goiânia no fim de semana deixou o time cada vez mais perto da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time terá a base do confronto de ida.

FICHA TÉCNICA



APARECIDENSE X FLUMINENSE







Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 21 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h30(de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

APARECIDENSE: Matheus Alves, David Junio, Wellington Carvalho, Paulo e Vanderley; Mário Henrique, Matheus Chaves, Enzo e Allef; Stefano Pinho e Kaio Nunes



Técnico: Lúcio Flávio

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Keno e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho