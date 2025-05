Alan Franco completa 100 jogos pelo São Paulo contra o Náutico

Alan Franco atingiu uma marca especial pelo São Paulo nesta terça-feira. O zagueiro argentino completou 100 jogos defendendo o Tricolor ao ser escalado como titular para enfrentar o Náutico, no estádio dos Aflitos, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Alan Franco foi contratado pelo São Paulo em janeiro de 2023. O zagueiro argentino desembarcou no Morumbi e rapidamente se converteu em titular sob o comando do técnico Rogério Ceni, que pouco depois acabou deixando o clube e sendo substituído por Dorival Júnior.

Em 99 jogos pelo São Paulo, Alan Franco marcou três gols e anotou seis assistências. O zagueiro se sagrou campeão da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa do Brasil, em 2024.

Antes de chegar no São Paulo, Alan Franco se destacou com a camisa do Independiente, da Argentina, clube pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017. Já em 2021 ele se transferiu para o Atlanta United, dos EUA, seu último time antes de se transferir para o Tricolor.

Tido como uma das referências técnicas do elenco, Alan Franco também vem adquirindo um papel de liderança no vestiário. Nesta temporada, o zagueiro, inclusive, vestiu a braçadeira de capitão do São Paulo pela primeira vez contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.