Vegetti chega a 100 jogos pelo Vasco e celebra marca: "É uma honra muito grande"

O atacante argentino Pablo Vegetti completou 100 jogos com a camisa do Vasco. O jogador atingiu a importante marca na derrota por 4 a 1 contra o Puerto Cabello-VEN, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no último dia 7.

Por meio do canal do Vasco no YouTube, o camisa 99 celebrou o feito: "Apesar de estar por dois anos aqui no Vasco, em tão pouco tempo, fazer 100 jogos com uma camisa tão grande, tão pesada e com tanta história, para mim, é uma honra muito grande. É o que eu tento fazer sempre que visto a camisa do Vasco. Vesti-la com honra, fazendo o que o torcedor gostaria de fazer no campo, mas ainda é um longo caminho a percorrer", destacou.

Vegetti chegou ao Cruzmaltino em agosto de 2023. Ele balançou as redes 50 vezes em 103 partidas no total. O atleta comentou a diferença entre antes e depois de sua chegada ao clube carioca.

"Muita coisa. Vestir uma camisa tão pesada em tantos jogos, acho que muda muito. Não apenas como jogador, mas também como pessoa. Cresci muito, amadureci muito. Porque sempre falo sempre que vestir uma camisa como a do Vasco não é para todos. São poucos os jogadores que têm a oportunidade de vestir essa camisa. Para representá-la em tantas ocasiões, não é para qualquer jogador. Então, é lógico, com a importância que ela merece, fazer essa quantidade de jogos", disse.

"Mas ainda que a gente não conseguiu o que quer, que é uma taça com esta camisa, para deixar marcada na história. Ainda há muito caminho para percorrer, muitos jogos para jogar, muitas conquistas, muito mais vitórias. Então, é tentar aproveitar cada jogo. Mas, acima de tudo, acho que vestir essa camisa mudou a minha vida, e eu sou muito grato por isso", completou.

Vegetti segue, junto ao elenco, a preparação para o duelo contra o Operário-PR, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).