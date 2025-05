Vasco x Operário: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Com novo ânimo após a vitória sobre o Fortaleza, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira. O Cruzmaltino recebe o Operário-PR para o duelo de volta da terceira fase do mata-mata, em São Januário, a partir das 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

O triunfo por 3 a 0 sobre o Fortaleza marcou o fim de um jejum de nove partidas sem vencer, além da primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz. O comandante estreou com derrota para o Lanús-ARG, na semana passada, pela Copa Sul-Americana.

Agora, fora da zona do rebaixamento no Brasileirão, o Vasco precisa vencer a equipe paranaense para ficar com a vaga na Copa do Brasil. No jogo de ida, em Ponta Grossa-PR, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Do outro lado, o Operário-PR também vem se recuperando. Após o empate com o Vasco no jogo de ida, o Fantasma emplacou uma sequência de três vitórias consecutivas e subiu para a quinta posição da Série B do Brasileiro.

"A gente conseguiu controlar bem os jogos nessas últimas três partidas, com e sem a bola, e aumentar nossa eficácia ofensiva. Isso nos dá muita confiança, mas temos que manter os pés no chão. Agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco, pela Copa do Brasil", afirmou o técnico Bruno Pivetti em coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, no Couto Pereira.

Marcado pelo equilíbrio, o histórico do confronto aponta duas vitórias para cada lado e um empate. Lembrando que o gol fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil. A equipe que vencer por qualquer placar avançará na competição. Caso haja empate no tempo regulamentar, haverá disputa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X OPERÁRIO-PR

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 20 de maio de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-Fifa)



Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

OPERÁRIO: Elias Curzel, Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Juan Zuluaga e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim



Técnico: Bruno Pivetti