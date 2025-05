Valencia exige retratação da Netflix após documentário sobre Vinicius Júnior

No último dia 15 de maio, a Netflix, uma das principais plataformas de streaming do mundo, lançou o documentário "Baila, Vini", que retrata a vida do brasileiro Vinicius Júnior desde sua chegada ao Real Madrid. Um dos principais momentos abordados pela produção é quando o atacante sofre insultos racistas proferidos pela torcida do Valencia, no Estádio Mestalla, em 2023.

O clube espanhol, por sua vez, diz que sua torcida foi injustamente retratada pela Netflix. Por meio de uma nota oficial, o Valencia exigiu que a plataforma de streaming se retrate, sob a ameaça de tomar medidas legais contra a empresa norte-americana.

"Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o Clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais", publicou o Valencia nesta segunda-feira.

? Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra... https://t.co/3Xy66YnL3b ? Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

O caso

Em 21 de maio de 2023, durante um confronto entre Valencia e Real Madrid no estádio Mestalla, torcedores da equipe mandante proferiram gritos de "mono", "macaco em espanhol, a Vinicius Júnior. O jogo foi interrompido por aproximadamente cinco minutos. Na oportunidade, viralizou um vídeo do brasileiro em lágrimas ainda dentro de campo.

Além disso, após o episódio, três torcedores do Valencia foram identificados e condenados a oito meses de prisão e foram proibidos de frequentar estádios por dois anos. O clube espanhol foi multado em 45 mil euros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ???? (@vinijr)

"Mono" ou "tolo"?

De acordo com o jornal espanhol Marca, a principal reclamação do Valencia é quanto às imagens e cenas em que a torcida do clube ofende Vinicius Júnior gritando "mono". A diretoria do clube argumenta que seus torcedores gritavam "tolo" para o brasileiro.

O Valencia ainda proibiu a entrada das câmeras da produtora no estádio Mestalla quando o documentário estava sendo produzido. Por sua vez, a Netflix não se pronunciou sobre as acusações do clube.