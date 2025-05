Ultimate encaminha Nicolle Caliari vs Carli Judice para o UFC 318, em julho

Aos poucos, o card numerado do Ultimate em julho vai ganhando forma. Programado para o dia 19, em Nova Orleans, Louisiana (EUA), o UFC 318 contará com o reforço do duelo feminino entre Nicolle Caliari e Carli Judice. A brasileira e a americana possuem um acordo verbal para medirem forças no octógono e aguardam somente a chegada dos contratos para oficializar o combate com a assinatura. A disputa entre as pesos-moscas (57 kg) foi apurada e dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

Revelada pelo 'Contender Series', Nicolle estreou no UFC em janeiro desta temporada. Em sua primeira experiência no octógono, a brasileira bateu na trave contra Ernesta Kareckaite, e acabou superada na decisão dividida dos juízes. Disposta a deixar a primeira impressão para trás e voltar à coluna das vitórias, a curitibana terá que superar a americana Judice, que chega embalada para o duelo pelo recente triunfo conquistado em março deste ano, contra Yuneisy Duben.

Confronto de estilos

Duas representantes da nova geração do MMA, na faixa dos 20 anos de idade, Nicolle e Judice prometem, também, protagonizar um verdadeiro duelo de estilos no UFC 318. Afinal de contas, a americana é uma especialista na trocação, com todas as quatro vitórias dentro do MMA vindas por nocaute ou nocaute técnico. Do outro lado do octógono estará a brasileira, que recorre bem ao grappling em seus desafios e já soma três triunfos por finalização.

Luta principal

Outro combate já confirmado para o card do UFC 318 envolve a disputa pelo cinturão 'BMF' (lutador 'mais durão') da liga. Atual detentor do título, o havaiano Max Holloway vai colocar sua cinta em jogo contra o dono da casa Dustin Poirier, que deve fazer sua luta de despedida do esporte no dia 19 de julho. Além disso, um duelo 100% verde-amarelo também promete agitar o card em Louisiana: Amanda Ribas vs Tabatha Ricci.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok