UFC encaminha Karol Rosa vs Nora Cornolle para 2 de agosto

O Ultimate se movimenta nos bastidores para reforçar mais um card da temporada 2025. Segundo apuração da Ag Fight, o UFC encaminhou um confronto entre Karol Rosa e Nora Cornolle para o dia 2 de agosto. De acordo com fontes próximas, as partes já possuem um acordo verbal, restando apenas a assinatura do contrato para oficializar o duelo.

O possível embate coloca frente a frente duas atletas em fases distintas na divisão peso-galo (61 kg) feminino. Veterana da organização, Karol busca reverter a oscilação de resultados nas últimas aparições. A lutadora capixaba, que já mediu forças com nomes como Irene Aldana e Norma Dumont, tenta retomar o caminho das vitórias e se reafirmar na categoria.

Do outro lado, Cornolle vive um momento de ascensão. Considerada uma das promessas europeias no plantel feminino, a francesa acumula três triunfos em quatro lutas no UFC e agora encara seu primeiro grande desafio contra uma adversária mais rodada. O confronto representa uma chance relevante para que ela avance no ranking - onde está na 12ª posição - e fortaleça sua posição na companhia.

Fase instável

Após estrear com quatro vitórias consecutivas no octógono, Karol Rosa - que ocupa a 10ª colocação do ranking da categoria - passou a alternar desempenhos nas sete lutas seguintes, somando três vitórias e quatro derrotas nesse intervalo. Em sua última apresentação, em janeiro deste ano, foi superada por Ailin Perez por decisão unânime.

BREAKING! UFC encaminha Karol Rosa vs Nora Cornolle para o dia 2 de agosto. Acordo verbal, falta assinatura do contrato ? pic.twitter.com/6F6Rfyi910

- Ag. Fight (@AgFight) May 18, 2025

