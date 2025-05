Transmissão ao vivo de Coritiba x América-MG pela Série B: veja onde assistir

Coritiba e América-MG medem força na noite de hoje, às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Rede TV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e ESPN4 (TV fechada).

Com 10 pontos, os donos da casa buscam a vitória para se aproximar do pelotão da frente. Os paranaenses foram derrotados pelo Goiás por 1 a 0 na última rodada.

O América-MG tem a mesma missão do rival. Com a mesma pontuação, os mineiros vêm de um empate com o Paysandu em 2 a 2 no último compromisso.

Coritiba x América-MG -- Série B do Brasileiro