Torcedores são presos com bomba feita de desodorante em Fla x Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Integrantes de uma organizada do Botafogo foram presos com uma bomba caseira feita com desodorante após entrarem em conflito com a Polícia Militar no entorno do Maracanã, durante o clássico com o Flamengo, ontem, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

No total, 102 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia. Com elas, além da bomba caseira, foram apreendidos soco inglês, fogos de artifício, protetores bucais, porretes, touca ninja, pedras, entre outros itens.

A confusão teve início na rua Arthur Menezes com rua São Francisco Xavier, próximo à entrada do Setor Sul. De acordo com a PM, os alvinegros foram contidos já na rua Eurico Rabelo, que dá acesso ao Maracanã.

O UOL esteve no Juizado Especial Criminal do estádio após a partida. Por lá, os detidos ainda estavam passando por checagem e depoimentos. Em seguida, eles foram conduzidos no ônibus da polícia para fora do Maracanã.

O clássico chegou a ser paralisado aos 17 minutos do segundo tempo após o uso de gás de pimenta pelas forças de segurança. Os jogadores se sentiram incomodados e o produto químico também foi notado por jornalistas e torcedores.

Pela primeira vez, depois de dez anos, as torcidas de Flamengo e Botafogo dividiram o Setor Sul. Os dois mil alvinegros ficaram isolados por um tapume de proteção, no mesmo local onde visitantes de outros estados ou países ficam.

Confronto em estação de trem

Polícia já havia entrado em conflito com torcedores do Flamengo antes do jogo. Imagens mostram as autoridades tentando conter torcedores do Flamengo que estavam dentro de um vagão de metrô.

Policiais usaram spray de pimenta e disparos de balas de borrachas para conter os torcedores. Segundo a PM, a confusão teve início porque torcedores do Flamengo jogaram fogos de artifício em direção a torcedores rivais e outros policiais que estavam na plataforma.

Ainda de acordo com a corporação, não houve feridos.

O que disse a PM?

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), que neste domingo (18/05), policiais militares da Força de Escolta, que estavam na estação ferroviária Engenho de Dentro, flagraram torcedores do Flamengo lançando artefatos explosivos (fogos de artifício) em direção a outros torcedores e aos policiais que se encontravam na plataforma.

Diante da situação de risco, os policiais imediatamente atuaram para conter a ação criminosa utilizando equipamentos não letais.

Até o momento, não há registro de feridos".