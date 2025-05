Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim critica postura do Atlético-MG no clássico mineiro

Jogando ao lado de sua torcida, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG neste domingo, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim, técnico da Raposa, criticou a postura do Atlético-MG que, para ele, abdicou de atuar no clássico mineiro.

"O domínio do jogo foi do Cruzeiro. No centro do estádio tem uma frase escrita "Cruzeiro, maior de Minas". Fico admirado que, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propôs jogo. Eles jogaram simplesmente nos duelos e contra-ataques e mais nada. Fomos nós quem tivemos que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico diferente", disse Jardim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Em seguida, o técnico português ressaltou a boa atuação da equipe. Jardim disse que o comportamento da equipe neste domingo é o que ele espera para o restante de seu trabalho no Cruzeiro.

"O Atlético-MG jogou muito no contra-ataque, abusando dos duelos, enquanto nós estávamos procurando o nosso jogo, nosso padrão, aquilo que acreditamos, um time que pressiona. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas valorizo os jogadores, o comportamento deles, que é o que esperamos dos jogadores de um clube como o Cruzeiro", analisou o treinador.

Terceiro Lugar

Apesar do empate, o Cruzeiro está muito bem na tabela do Brasileirão. O clube celeste é o terceiro colocado, com 17 pontos após nove rodadas. A Raposa volta a campo pela competição no próximo domingo (25), quando visitará o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília). Antes, os mineiros jogarão a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova-GO nesta quinta, fora de casa, às 19h.