STJD pune Miguelito, ex-Santos, com cinco jogos de suspensão por discriminação racial

Nesta segunda-feira, o meia-atacante Miguelito, ex-Santos e atualmente no América-MG, foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por discriminação racial denunciada pelo jogador Allano, em jogo contra o Operário-PR, pela Série B. O atleta boliviano terá que cumprir cinco jogos de suspensão e pagar uma multa de R$ 2 mil.

Miguelito foi julgado nesta segunda pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD e punido por maioria dos votos. O América-MG e o Operário-PR foram absolvidos no mesmo processo. O órgão informou que a decisão é de primeira instância, e que o jogador ainda pode recorrer da decisão.

Em seu perfil na rede social X (antigo Twitter), o Coelho informou que entrará com um pedido de efeito suspensivo para que o jogador possa atuar até a marcação de um novo julgamento.

Em julgamento no STJD nesta segunda-feira (19), o América, que corria risco de perda de mando de campo e pontos, foi absolvido de forma unânime. Já o atleta Miguelito, por três votos a dois, levou cinco jogos de suspensão. O Clube vai entrar com efeito suspensivo para que o... ? América FC (@AmericaFC1912) May 19, 2025

O caso ocorreu no dia 4 de maio, na partida entre América-MG e Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Miguelito cometeu a injúria racial contra o atacante Allano no primeiro tempo do duelo.

A partida foi paralisada segundo o protocolo antirracista, mas foi retomada 16 minutos depois. Na súmula, o árbitro da partida relatou que ninguém viu ou ouviu nada. O boliviano seguiu em campo até ser substituído no intervalo.

Após o apito final, Miguelito foi preso em flagrante por injúria racial pela Polícia Civil do Paraná. Além dele, Allano e o volante Jacy, que testemunhou a favor da vítima, foram conduzidos até a sede da 13ª Subdivisão Policial, em Ponta Grossa.

Em depoimento policial, Jacy afirmou ter escutado Miguelito dizer "Preto do c*" para Allano. O volante reforçou o que presenciou no julgamento desta segunda-feira.