Sport anuncia Enrico Ambrogini, ex-Cruzeiro, como novo diretor de futebol

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer após nove rodadas, o Sport oficializou nesta segunda-feira a contratação de Enrico Ambrogini como diretor geral de futebol. O dirigente, com passagens por Cruzeiro, Real Valladolid e, mais recentemente, pela SAF do Figueirense, chega à Ilha do Retiro para um desafio de reformulação nos bastidores rubro-negros.

Ambrogini esteve no Recife nos últimos dias para reuniões presenciais com a cúpula do Sport. A contratação foi conduzida pelo vice de futebol Guilherme Falcão, com aval do presidente Yuri Romão.

O dirigente será apresentado oficialmente nesta terça-feira, às 11h (de Brasília), na sala de imprensa da Ilha do Retiro, ao lado de Thiago Gasparino, novo executivo de futebol anunciado na última semana. A intenção da diretoria é profissionalizar completamente a gestão do departamento de futebol.

Aos 38 anos, Enrico Ambrogini é formado e pós-graduado em gestão esportiva pela Universidade de Londres e detém também um master da Federação Paulista de Futebol (FPF). Começou a trajetória como CEO do Espírito Santo FC e da Inter de Limeira, onde se destacou entre 2019 e 2021. Chamou atenção de Ronaldo Fenômeno e foi levado ao Real Valladolid, da Espanha, clube que também pertence ao ex-camisa 9 da Seleção Brasileira.

De volta ao Brasil, ele integrou a gestão SAF do Cruzeiro durante a era Ronaldo e, posteriormente, assumiu o cargo de CEO no Figueirense, em que permaneceu até abril deste ano.

Ambrogini, deste modo, assume o Sport em seu pior início na era dos pontos corridos. Sem vitórias e com apenas três pontos somados, o time é o único dos 20 da Série A que ainda não triunfou na competição. A distância para o primeiro time fora do Z4, o Vitória, já é de sete pontos. Além da lanterna no Brasileirão, o clube caiu precocemente na Copa do Nordeste.