Soteldo sofre lesão muscular e vira desfalque no Santos

O Santos não poderá contar com Yeferson Soteldo nos próximos jogos da temporada. O meia-atacante foi diagnosticado com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda.

O venezuelano se contundiu na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, ele passou por ressonância magnética.

Soteldo havia voltado recentemente de outra contusão muscular, no músculo semitendíneo, sofrida em abril. Ele conseguiu emplacar uma sequência de apenas três jogos, sendo titular em todos.

O meia-atacante já iniciou tratamento com a fisioterapia do Santos, em dois períodos, no CT Rei Pelé.

Desta forma, o camisa 7 não fica à disposição do técnico Cleber Xavier diante do CRB, na próxima quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O embate será no Estádio Rei Pelé, às 21h30 (de Brasília). Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Soteldo também ficará de fora do embate com o Vitória, no domingo, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O lateral esquerdo Escobar (suspenso) e os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) também serão desfalques do Santos nesta sequência.

Em compensação, Cleber Xavier contará com os retornos de Neymar e Guilherme. Os dois atacantes estão recuperados de lesão muscular.