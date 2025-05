Simulação bizarra, revolta com juiz e frangaço: a noite desastrosa de Messi

Lionel Messi não teve uma noite feliz neste domingo. Ele passou em branco, reclamou muito com a arbitragem e viu seu time, o Inter Miami, sair de campo derrotado.

Mesmo com Messi, Busquets, Jordi Alba e Suárez em campo, o Inter Miami perdeu do Orlando City por 3 a 0, em jogo válido pela Conferência Leste da MLS. O camisa 10 passou em branco pelo segundo jogo seguido e ainda deixou o campo com cartão amarelo.

O craque argentino reclamou muito no lance em que o Orlando City abriu o placar no Lockhart Stadium. Ele pediu recuo depois de o goleiro pegar na mão uma bola tocada de lado pelo defensor, mas o árbitro deixou o jogo rolar. Na sequência da jogada, o colombiano Muriel invadiu a área e mandou para as redes (veja abaixo).

O MESSI FICOU REVOLTADO COM A ARBITRAGEM NA MLS! O craque pediu falta de recuo para o goleiro e logo na reposição de bola o Orlando City abriu o placar contra o Inter Miami. Deu polêmica...



-- TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 19, 2025

Teve uma jogada estranha, quando um dos jogadores passou a bola para o goleiro? o árbitro me disse que não conhecia a regra, que não parecia aquilo, que não entendia. Foi daí que saiu o chute e o gol. Não estou dando desculpas, mas sempre acontece alguma coisa com os árbitros ao definir algumas jogadas. Acho que a MLS deveria analisar um pouco mais de perto a questão da arbitragem Lionel Messi, após a partida

Lionel Messi viu também o seu goleiro, o compatriota Óscar Ustari, levar um frangaço que resultou no segundo gol do Orlando City, marcado por Pasalic. Pouco depois, o camisa 10 levou um cartão amarelo por reclamação.

QUE FRANGAÇO, MEU GOLEIRO! O Messi teve que assistir seu goleirão aceitando esse chute do Pasalic pra ampliar pro Orlando City: 2x0...



-- TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 19, 2025

O argentino ainda chegou a simular um pênalti bizarro, mas o juiz não caiu na dele. Ele invadiu a área e, ao receber um mínimo contato do adversário, se jogou. Os jogadores do Orlando City pediram o segundo amarelo ao argentino, mas não foram atendidos pelo árbitro.

QUE ISSO, MESSI?! O homem tentou cavar esse pênalti aí, mas o juizão não foi na dele...



-- TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 19, 2025

Um dos 32 participantes do Super Mundial de Clubes, o Inter Miami não vive boa fase. O time tem três vitórias, três empates e cinco derrotas nos últimos dez jogos e é apenas o sexto colocado da Conferência Leste da MLS, com 22 pontos, sete atrás do líder Philadelphia Union.

O Inter Miami ainda tem três jogos pela MLS antes do Mundial: Philadelphia Union, fora de casa, e CF Montreal e Columbus Crew, em casa. O time de Messi estreia no Mundial de Clubes no dia 14 de junho, quando enfrenta o Al-Ahly. Depois, encara Porto, dia 19, e Palmeiras, dia 23.