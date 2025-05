São Paulo perde volante e meia-atacante para jogo da Copa do Brasil

O técnico Luis Zubeldía sofreu duas baixas para o jogo do São Paulo contra o Náutico, na terça-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O volante Marcos Antônio e o meia-atacante Lucca tiveram lesões confirmadas nesta segunda-feira. Ambos se machucaram na partida contra o Grêmio, no sábado, pelo Brasileirão.

Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O problema foi confirmado por exame de imagem. Ele sentiu dores no local ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. E precisou deixar o gramado antes mesmo do intervalo no MorumBis. "Ele permanecerá em tratamento no REFFIS Plus e não integrará a delegação que viaja para o Nordeste", informou o São Paulo.

Lucca, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo direito no sábado. E já iniciou o tratamento. O meia-atacante, diferentemente do volante, vai viajar com o grupo para o Recife. O treinador avalia ser importante a presença do jogador junto ao grupo neste confronto decisivo.

Por outro lado, Zubeldía terá dois reforços para o jogo do meio de semana. O zagueiro Ruan treinou normalmente nesta segunda, assim como o meia Rodriguinho. Ambos estão recuperados de problemas físicos. O defensor vinha de dores no joelho direito, enquanto o meio-campista se reabilitou de uma entorse no tornozelo direito. A dupla foi desfalque no sábado, contra o Grêmio.

Com estas alterações, Zubeldía poderá escalar o São Paulo com Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.

Para o jogo desta terça, o São Paulo está em vantagem após vencer a ida por 2 a 1. Um empate classifica a equipe paulista. Se o Náutico derrotar o visitante por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.