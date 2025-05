São Paulo encerra preparação para pegar o Náutico; veja provável escalação

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do São Paulo encerrou a preparação para o duelo contra o Náutico, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A boa notícia é o retorno do meia Rodriguinho, liberado ao se recuperar de uma entorse no tornozelo direito. O jogador realizou trabalhos técnicos e de bolas paradas. O zagueiro Ruan, que já havia participado do último treino, também está recuperado, desta vez de dores no joelho direito.

Por outro lado, o São Paulo confirmou uma lesão na coxa esquerda de Marcos Antônio, e uma entorse no tornozelo direito do atacante Lucca. Com isso, os atletas são baixas para o duelo contra o Náutico.

Diferentemente do volante, que segue em tratamento no REFFIS Plus, em São Paulo, Lucca viajará com a delegação para continuar a recuperação em Recife, a pedido do técnico Zubeldía.

Além dos dois, Zubeldía segue sem poder contar com Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia).

Deste modo, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.

O Tricolor joga por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque venceu o jogo de ida, no Morumbis, por 2 a 1.

A delegação embarca para Recife ainda nesta segunda-feira. O duelo acontece nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.