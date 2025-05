Santos: Neymar e Guilherme podem voltar contra o CRB; Soteldo é desfalque

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar e Guilherme treinaram normalmente hoje e podem reforçar o Santos contra o CRB, quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Neymar e Guilherme estão recuperados de lesões musculares. Ambos trabalharam sem limitações hoje com os reservas. Os titulares fizeram regenerativo na academia.

Os atacantes podem ficar à disposição do técnico Cleber Xavier diante do CRB. O Santos empatou em 1 a 1 na Vila Belmiro e precisa de um bom resultado em Maceió para avançar.

A participação da dupla vai depender dos treinos de terça e quarta-feira. O Peixe viaja na quarta e vai de Maceió direto para Salvador, onde enfrentará o Vitória no domingo.

Aderlan, desfalque contra o Corinthians por causa de infecção intestinal, foi a campo também. Ele pode voltar ao time titular contra o CRB.

Soteldo, substituído com dores na coxa no clássico, está fora. O Santos já sabe que há alguma lesão e espera o resultado do exame para escolher o tratamento.

Diego Pituca, com tendinite no tendão de aquiles, não treinou hoje. Outro no departamento é João Schmidt, que tem lesão na coxa esquerda.

Gil segue afastado para cuidar de problema familiar. O zagueiro foi liberado por tempo indeterminado.