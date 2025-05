Renato Paiva analisa performance do Botafogo e brinca sobre Cristiano Ronaldo

Atuando como visitante, o Botafogo empatou sem gols com o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Renato Paiva, o Fogão jogou bem e teve a melhor chance do jogo, mas pecou quando precisava dar o "último passe".

"Controlamos melhor o jogo na segunda etapa e, para mim, tivemos a melhor chance do duelo. Porém, acho que faltou aquele plus no último passe, às vezes até quando estávamos em superioridade numérica... Poderíamos ter aproveitado melhor os contra-ataques e ter definido melhor os lances. A melhor chance do jogo foi nossa e poderíamos ter feito o gol, mas entendo que o empate foi justo", analisou Renato Paiva.

Nos últimos dias, o jornal Marca, da Espanha, noticiou que o português Cristiano Ronaldo teria recebido uma oferta de um clube brasileiro que disputará a Copa do Mundo de Clubes, em junho. Ao ser perguntado se esta equipe poderia ser o Botafogo, Renato Paiva brincou e disse que o "Natal é apenas em dezembro".

"O Natal é só em dezembro..., mas seria bom se ele viesse, não se pode dizer não a uma figura dessa. Os treinadores sempre querem os melhores. O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer gols. Em uma equipe que gera oportunidades atrás de oportunidades seria bom", disse o treinador, compatriota de Cristiano Ronaldo.

Grupo difícil

Campeão da Copa Libertadores em 2024, o Botafogo jogará a Copa do Mundo de Clubes em junho, nos Estados Unidos. Entretanto, o grupo do Alvinegro é um dos mais difíceis do torneio. O Fogão está na chave B, com Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders-EUA.