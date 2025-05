Renato Gaúcho avalia resultado do Fluminense e pede reforços na janela de junho: "Dois ou três"

O Fluminense visitou o Juventude neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e empatou em 1 a 1, no Alfredo Jaconi. Passada a partida, Renato Gaúcho comentou o desempenho do time e pediu algumas contratações para que o Tricolor carioca seja mais competitivo ao longo da temporada.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil.

"Eu dei os parabéns ao meu grupo hoje e tenho parabenizando pelo que eles têm feito dentro de campo. Poderemos melhorar? Sim, nós vamos melhorar. Teremos mais tempo para treinar. Eu tenho conversado com o presidente sobre a janela do meio do ano. Se puder me dar dois ou três jogadores para somarem a esse grupo aqui, para ficarmos mais fortes nas competições, melhor ainda. Mas, o que temos conversado e eles concordam comigo, é que tem que ser uma contratação pontual. Jogadores que nos ajudem a decidir principalmente jogos como o de hoje", afirmou o treinador.

Sobre a partida contra o Juventude, apesar do empate, Renato elogiou o desempenho do Fluminense.

"O Fluminense foi o melhor durante os 90 minutos, na minha opinião, dominou o jogo. Poderíamos ter um placar de 2 a 0 no primeiro tempo, nossa equipe teve um amplo domínio sobre a equipe do Juventude. Voltamos melhores para o segundo tempo, mas infelizmente tomamos um gol bastante esquisito, que permitiu o Juventude crescer na partida. Eu gostei da postura da minha equipe, tivemos posse de bola, criamos e se alguém merecia a vitória hoje, com todo o respeito à equipe do Juventude, era o Fluminense" pontuou.

Temporada e próximo jogo

O Fluminense é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. A equipe venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu três.

Na próxima quarta-feira, o Tricolor visitará a Aparecidense, de Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida de ida foi disputada no Maracanã, e o Fluminense venceu por 1 a 0. O jogo de volta será realizado em Brasília, no Mané Garrincha, devido à venda do mando de campo por parte da equipe goiana.