Quem é Ana Carolina Côrte, ex-chefe do departamento médico do Corinthians

A médica Ana Carolina Côrte, chefe de departamento, demitida do Corinthians na tarde de hoje (19), tem um largo currículo no esporte.

Gerente de saúde do COB e pioneira no futebol

Ana Carolina tem papel importante no Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde ocupa o cargo de gerente da área de saúde há mais de 10 anos. Em 2023, ela tinha solicitado a saída do Comitê para focar no Corinthians, mas recebeu convite para retornar no início deste ano.

Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, Ana atuou na preparação do COB para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e Tóquio 2020. A profissional também esteve nos Jogos Paris 2024 como médica da Confederação Brasileira de Canoagem.

No Corinthians desde 2018, Côrte se tornou a primeira médica a chefiar o departamento médico de futebol masculino no Brasil. A contratação da doutora aconteceu ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves.

Inclusive, foi responsável por implementar protocolos clínicos e estratégias alinhadas com o que há de mais atual na medicina do esporte. De lá para cá, ganhou notoriedade pelo trabalho.

Em 2024, assumiu o DM do Alvinegro paulista, mas conviveu com algumas polêmicas em pouco mais de um ano na função.

Levo comigo a certeza de que entreguei meu melhor todos os dias e sigo motivada a contribuir com o esporte brasileiro em novas frentes, batalhando para ver cada vez mais mulheres em cargos onde historicamente nunca estiveram. Espero que não haja retrocessos e que possamos manter, assim como ocorreu na última Olimpíada, igualdade de gênero em todas as esferas do futebol.

Ana Carolina Côrte, em comunicado oficial após desligamento

Ana Carolina Côrte tem 45 anos, é médica formada pela Universidade de Brasília (2007), com Residência em Medicina do Exercício e do Esporte pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Caso Palacios e crise no DM

Problemas de comunicação e erro em diagnóstico geraram desgaste internamente no departamento de futebol. Porém, uma das situações acabou "caindo no colo" da doutora e teve impacto em sua gestão.

Um dos casos mais emblemáticos foi o de Diego Palacios, lateral esquerdo que se lesionou na estreia pelo Timão e passou por duas cirurgias no espaço de um ano. O atleta chegou ao clube com "problema crônico de cartilagem", em 2024, mas que não foi detectado nos exames médicos.

O Timão mudou o protocolo de 2023 para 2024 e só fez ressonância magnética de joelho em quem tinha histórico de lesão grave no local. Na ocasião, o departamento médico era comandado por Fábio Novi. Ana, que acompanhou os exames de Palacios, assumiu a chefia somente um mês depois. Esse protocolo foi revisto e testes minuciosos foram feitos nos últimos reforços.

A polêmica mais recente foi a de Matheuzinho, corte "surpresa" do DM, segundo Dorival Júnior. Na noite de ontem, o técnico comentou que o lateral direito foi ficou fora do clássico com o Santos por lesão muscular, sem explicação, depois de não treinar durante a semana. Horas após a fala do treinador, ela foi desligada da equipe.