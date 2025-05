PVC: Operação Neymar não se paga até o momento no Santos

O retorno de Neymar não vale à pena até o momento para o Santos, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Neymar custa R$ 21 milhões [por mês] ao Santos. O Santos entende que vai conseguir pagar porque tem uma conta de chegada de que os contratos de patrocínio subiram, que tem um lastro na operação Neymar.

Mas a operação Neymar até esse momento tinha que se pagar do ponto de vista técnico, e não está se pagando -- o Neymar não se paga do ponto de vista técnico.

Paulo Vinícius Coelho

PVC ressaltou que Neymar jogou menos da metade dos jogos que o Santos disputou desde a sua volta.

Lesionado, o craque só esteve na preleção do Peixe antes do clássico contra o Corinthians e depois foi à final da Kings League, vencida pelo time do qual é presidente, a Fúria.

O problema não é ele estar em outro compromisso. Ontem ele não estaria na Kings League se ele pudesse jogar, porque o Santos jogava no mesmo horário. Então, esse é o X da questão.

O Santos jogou 19 vezes desde que o Neymar estreou, no dia 5 de fevereiro. Ele jogou nove e não jogou dez, e jogou 90 minutos uma vez. Não está bom.

Paulo Vinícius Coelho

Com a derrota na Neo Química Arena, o Santos permaneceu na 19ª colocação do Brasileirão.

