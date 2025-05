Popó agita próxima edição do Fight Music Show: "Quero bater em Felipe Franco"

Depois de vencer Duda Nagle por decisão unânime no último sábado (17), Acelino 'Popó' Freitas já tem um novo desafio confirmado no Fight Music Show: o fisiculturista Felipe Franco. Mas foi a declaração do tetracampeão mundial de boxe após o combate que mais chamou a atenção do público.

A provocação acirrou ainda mais o clima de rivalidade para o próximo confronto, oficializado pela organização do FMS durante o próprio evento. Acostumado a encarar celebridades e personalidades de fora do boxe profissional, o veterano segue motivado a mostrar que ainda tem muito a entregar dentro das cordas - inclusive contra atletas de outras modalidades.

"Quero bater em Felipe com 50 anos. Em setembro, dia 21, faço 50 anos. Eu treino todo dia. Independente de luta. Eu amo boxe", disparou Popó ainda no ringue, demonstrando confiança e disposição para continuar em alto nível mesmo prestes a completar meio século de vida.

Duelo de esposas

O embate contra Felipe Franco ainda não tem data definida, mas promete ser um dos mais comentados da próxima edição do Fight Music Show - especialmente porque, na sexta edição, as esposas dos dois também se enfrentaram. O duelo entre Emilene Juarez, companheira de Popó, e Inaê Barros, casada com o fisiculturista, terminou empatado, alimentando ainda mais a rivalidade entre as famílias.

