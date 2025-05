Perde e ganha: Santos vive sina de novos desfalques a cada partida

O Santos ganha novos desfalques a cada partida.

O que aconteceu

O Santos vive uma sina de lesões. A mais nova ausência é Soteldo.

Soteldo sentiu novamente a coxa esquerda na derrota para o Corinthians e deve ser baixa por alguns jogos. Ele é mais um entre vários que lidam com problemas musculares.

O Peixe tem convivido com uma rotina de recuperar atletas enquanto perde outros. Nesse contexto, o técnico Cleber Xavier não consegue dar sequência para a equipe titular.

Na véspera do clássico, o Santos ficou sem Aderlan (infecção intestinal) e Diego Pituca (inflamação no tendão de aquiles). Gabriel Bontempo, com desconforto muscular, quase ficou fora. Gil, com problemas familiares, foi liberado.

Soteldo é o problema da vez, enquanto João Schmidt segue se recuperando de lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Ele não deve enfrentar CRB e Vitória.

Neymar está perto de voltar a jogar. Ele treinará normalmente hoje e pode ficar à disposição contra o CRB, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O craque superou novo problema na coxa esquerda.

Guilherme também está em estágio avançado de recuperação. O atacante passa pela transição para o campo depois de lesão no músculo obturador externo da perna direita.

Do elenco atual, 14 jogadores já estiveram no departamento médico neste ano. São eles: Souza, Aderlan, Kevyson, Diego Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Zé Rafael, Hyan, Neymar, Thaciano, Deivid Washington, Barreal, Guilherme e Soteldo.