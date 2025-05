Parece seleção de 2020: colunistas debatem primeira pré-lista de Ancelotti

O que a primeira pré-lista de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira aponta para o trabalho do técnico? No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein debateram o tema.

As colunistas criticaram o fato de a lista trazer nomes como Neymar e Oscar, que têm tido grandes sequências nos clubes que defendem, Santos e São Paulo, respectivamente.

Milly: Ancelotti aponta que não fará ruptura

Parece que a gente está convocando a seleção de 2020. Não há renovação, o Neymar ser convocado é uma afronta à nação. Não importa que ele tenha sido o craque que ele realmente foi. Esse Neymar só existe hoje dentro do videogame e na imaginação romântica de muita gente. [...] Quando ele voltar, ele não estará apto a jogar nem 90 minutos no Santos. Como pode ser convocado? [...] Diz muito a respeito de quem será o Ancelotti. Não haverá ruptura, é mais do mesmo.

Milly Lacombe

Alicia: Cair na 1ª fase seria como não jogar final do Mundial

Alguns nomes na lista me espantam, como o Oscar, que está se recuperando de lesão e não está na seleção há muito tempo. A única ressalva que eu faço é que, por causa da situação bizarra que a gente vive na seleção, ela foi composta pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, e foi validada - com pitacos - do Ancelotti. Não são 50 nomes da cabeça do Ancelotti.

Pegar jogadores que não estão em atividade ou que não têm nível para estar na seleção brasileira, aí é um problema. Como era o Daniel Alves, que segundo o Tite, foi à Copa para 'efeito vestiário'.

Alicia Klein

