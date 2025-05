Palmeiras empata e desperdiça chance de ser vice-líder do Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS), o Palmeiras buscou um empate em 2 a 2 contra o Internacional, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. Amanda Gutierres e Andressinha marcaram para o Verdão, enquanto Bruna Benites e Belén Aquino cravaram para as Gurias do Colorado.

Desta forma, diante do empate, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e subiu para a terceira colocação. O Alviverde, porém, em caso de vitória, ultrapassaria o rival Corinthians (22) e iria à vice-liderança da competição. O líder é o Cruzeiro, com 29. O Internacional, por sua vez, ficou na 12ª posição, com 11 unidades conquistadas.

Pela 12ª rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados já nesta quinta-feira, para enfrentar, em casa, o Cruzeiro, às 16h (de Brasília). O Colorado, por sua vez, no mesmo dia, mas às 15h, visita o Flamengo, no Rio de Janeiro.

OS GOLS

Amanda Gutierres abriu o placar para o Palmeiras logo no início da partida. Aos 2 minutos do primeiro tempo, a atacante subiu bem na área e marcou de cabeça, colocando sua equipe em vantagem no confronto contra o Internacional.

O Internacional respondeu rapidamente com Bruna Benites. Aos 13 minutos, a zagueira apareceu na área e também marcou de cabeça, empatando a partida e mostrando a força da bola aérea do time colorado.

No início da segunda etapa, o Internacional virou o jogo com Belén Aquino. Aos 4 minutos, a atacante aproveitou uma boa oportunidade dentro da área e finalizou com precisão para colocar o Inter à frente no placar.

Três minutos depois, o Palmeiras buscou o empate com um belo gol de Andressinha. Aos 7 minutos, a lateral-direita acertou um chute de fora da área, vencendo a goleira adversária e deixando tudo igual novamente.