Palmeiras embala após vice para o Corinthians e tem duelo decisivo com Flamengo no Brasileirão

A vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, fora de casa, confirmou a boa fase do Palmeiras na temporada. Depois de amargar o vice do Paulistão para o rival Corinthians, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira engrenou e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe alviverde tem duelo decisivo com o Flamengo, segundo colocado na tabela de classificação.

O Palmeiras acumula 22 pontos na liderança no Brasileirão. São sete vitórias, um empate e uma derrota, com 81% de aproveitamento até a nona rodada. Além disso, os palmeirenses vêm de 13 vitórias nas últimas 15 partidas.

A equipe alviverde está a quatro pontos à frente do Flamengo, que tem 18, e pode aumentar a diferença para sete na ponta do Brasileiro se vencer o confronto com os cariocas no próximo domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

Desfalcado de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo empatou sem gols no clássico com o Botafogo neste domingo, no Maracanã, e viu os paulistas desgarrarem. Para piorar, o técnico Filipe Luís ainda perdeu o meia De La Cruz por lesão e viu a aumentar lista de atletas no departamento médico, que ainda tem Erick Pulgar, Allan, Matías Viña e Gonzalo Plata.

"Não reclamo do calendário porque é um privilégio ter muitos jogos. Só que realmente quando tem sequência grande, e menos de 72 horas para descansar não dá. Mas é o que temos todos os treinadores e todas as equipes do Brasil. Estamos todos no mesmo barco e só se unindo para tentar melhorar", comentou Filipe Luís após o clássico com o Botafogo.

Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras vive o momento inverso com relação ao plantel. Com exceção do atacante Bruno Rodrigues e o zagueiro Micael, a comissão técnica está com todos os jogadores à disposição. Para evitar o desgaste, o técnico Abel Ferreira tem rodado o elenco, que tem dado resposta e mantido o alto nível de competitividade.

Na vitória sobre o Bragantino, por exemplo, os atacantes Paulinho e Vitor Roque foram poupados. O zagueiro Murilo e o meia Maurício, que até pouco tempo estavam fora por lesão, garantiram a vitória. "Sabíamos que tínhamos a dificuldade de pegar uma equipe fresca como o Bragantino. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, mas no fim foi muito bom pelo trabalho, resiliência. Quando não dá na técnica, tem que ser na determinação, no suor", disse o auxiliar João Martins.

O momento de ambas as equipes também se diferencia quando o assunto é a Libertadores. Enquanto o Palmeiras lidera o Grupo G com 15 pontos e já garantiu a melhor campanha da fase de grupos, o Flamengo chega na última rodada precisando de uma vitória para garantir a classificação e corre o risco de ficar sem a primeira posição do Grupo C. Os cariocas têm oito pontos, enquanto o modesto Central Córdoba, da Argentina, lidera a chave, com 11.

O Flamengo definiu no início da temporada o Campeonato Brasileiro como prioridade. Logo, pontuar fora de casa contra o Palmeiras é considerado crucial. Em contrapartida, o time rubro-negro não vence os paulistas jogando no Allianz Parque há seis partidas. A última vez foi em 2021, quando os cariocas venceram por 3 a 1.