Palco da próxima partida, última derrota do São Paulo no Estádio dos Aflitos foi em 2012; relembre

O São Paulo visita o Náutico nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor não perde para a equipe pernambucana no Estádio dos Aflitos há mais de 12 anos.

A última derrota aconteceu no dia 15 de agosto, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. O Náutico venceu por 3 a 0, com gols de Kieza e Araújo. O terceiro gol saiu após uma falha bizarra do goleiro Rogério Ceni, que marcou contra.

Confira os próximos jogos do São Paulo: ? Náutico ?? Copa do Brasil ??? 20/05 (terça-feira) | 21h30??? Aflitos?? Recife (PE)?? Sportv | Premiere ? Mirassol ?? Campeonato Brasileiro??? 24/05 (sábado) | 18h30??? MorumBIS?? São Paulo (SP)?? Premiere ?... pic.twitter.com/yr6IS7QWUK ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2025

Desde então, as duas equipes se enfrentaram apenas mais uma vez no Estádio dos Aflitos. No dia 3 de setembro de 2013, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Aloísio marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do São Paulo fora de casa.

Nesta terça-feira, o Tricolor busca confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vitória no jogo de ida, no Morumbis, a equipe do técnico Luis Zubeldía tem a vantagem do empate para avançar na competição.

Por outro lado, o Náutico vai precisar repetir o desempenho do duelo de 2012 para se classificar. A equipe pernambucana precisa vencer por dois de diferença para eliminar o Tricolor. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.