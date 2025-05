Onde assistir às Finais da Conferência Oeste da NBA

A emoção das Finais da Conferência Oeste da NBA chega com exclusividade às plataformas Disney a partir desta terça-feira. Em um confronto inédito nesta fase dos Playoffs, o Minnesota Timberwolves enfrenta o Oklahoma City Thunder em uma batalha melhor de sete jogos.

Onde Assistir

As transmissões acontecem sempre às 21h30 (de Brasília) na ESPN 2 e no Disney+.

A ESPN promoverá uma supercobertura das Finais da Conferência Oeste em toda sua programação. As iniciativas começam com o Troféu da NBA presente em todas as atrações jornalísticas da ESPN nesta terça (20) e quinta-feira (22), dias dos dois primeiros confrontos da série. As noites de jogos também contarão com 3h30 de grade ao vivo da ESPN 2 dedicada às partidas, começando com SportsCenter Abre o Jogo, às 21h, e terminando com a análise dos especialistas do canal no League de Passe.

O duelo coloca frente a frente dois dos maiores talentos da nova geração da NBA: Shai Gilgeous-Alexander, estrela do Thunder e principal candidato ao prêmio de MVP da temporada regular, e Anthony Edwards, astro dos Timberwolves e campeão olímpico com a seleção dos Estados Unidos nos Jogos de Paris.

Com a melhor campanha da história da franquia na temporada regular, vencendo 68 jogos, o Oklahoma City Thunder chega embalado para as Finais do Oeste e como o melhor time da liga até aqui. A equipe derrotou nas Semifinais de Conferência o Denver Nuggets, do sérvio Nikola Jokic, numa série que precisou dos 7 jogos para definir um vencedor. Agora, a franquia do sul dos Estados Unidos deposita suas esperanças em seu núcleo jovem e talentoso para conquistar seu primeiro título da NBA desde que se mudou para Oklahoma.

Do outro lado, o Minnesota Timberwolves disputa pela segunda vez consecutiva as Finais do Oeste e busca uma aparição inédita nas Finais da NBA. O time que mistura o talento de Edwards e Jaden McDaniels com a experiência de Rudy Gobert. Julius Randle e Mike Conley derrotou no caminho dois gigantes da NBA: o L.A. Lakers de LeBron James e o Golden State Warriors de Stephen Curry.