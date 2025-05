O que time presidido por Neymar ganha com o título na Kings League?

Apesar da derrota do Santos para o Corinthians, Neymar pôde ontem comemorar o título da Fúria, time do qual é presidente na Kings League. A equipe empatou por 5 a 5 com o Dendele e venceu na decisão por "shoot-outs", para um público de 40.027 pessoas presentes no Allianz Parque.

Além da conquista em si, o que mais estava em jogo para a equipe do jogador do Peixe?

O que aconteceu

Campeã do torneio, a Fúria, assim como os outros semifinalistas, está garantida no Mundial de Clubes da Kings League, que será disputado em Paris, na França, entre os dias 1º e 14 de junho. Dendele, Desimpedidos Goti e Fluxo completam o quarteto de times representantes do Brasil.

A Kings League Brazil, ao menos por enquanto, não tem premiação, diferente da Kings League World Cup. Na temporada passada, a competição internacional pagou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual) ao time campeão, que foi o Porcinos FC. Os espanhóis levantaram o troféu após vencerem os brasileiros do G3X FC.

A presença de Neymar na decisão da Kings League e a ausência do craque na Neo Química, onde o Corinthians venceu o Santos pelo Brasileirão, renderam crítica ao jogador. Cris Guedes, também presidente da Fúria, saiu em defesa do craque.

Muito provavelmente as redes sociais vão bater nele, porque ele estava aqui, e o Santos perdeu para o Corinthians. Mas todo mundo chorou. Ele se emocionou também, porque ele queria estar jogando e veio aqui. Fez toda diferença ele estar aqui na hora da preleção Cris Guedes, presidente da Fúria

Recuperado de lesão, Neymar deve voltar aos gramados na quinta-feira, em jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil. Ele não joga pelo Santos há mais de um mês, desde a vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, dia 16 de abril, na Vila Belmiro.