Tropeço contra Corinthians escancara dependência de Neymar para o Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O aproveitamento do Santos com Neymar é três vezes melhor quando comparado com os jogos em que o craque não atuou nesta temporada.

O que aconteceu

O Santos apresenta uma dependência de Neymar. Sem o craque, o Peixe definha no Campeonato Brasileiro.

O rendimento do Santos com o camisa 10 em campo é de 63% dos pontos, inflado por um desempenho melhor no Paulistão. Cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

A última vitória, inclusive, foi há mais de um mês, com Neymar em campo. O astro se lesionou quando já estava 2 a 0 contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Esse aproveitamento de 63% dos pontos levaria o Santos à briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro iniciou a rodada na quarta colocação com 66%.

Sem o astro, o Santos despenca para 22% dos pontos. Como Neymar só atuou duas vezes no Brasileirão, o Peixe é o vice-lanterna, com cinco pontos, e apenas 18% de aproveitamento dos pontos disputados

A esperança é a volta de Neymar contra o CRB, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O meia-atacante pode ganhar alguns minutos em Maceió antes de voltar a atuar pelo Brasileirão. A sequência é Vitória (fora) e Botafogo (casa).

Neymar treinará hoje com os companheiros. Ele se recuperou da nova lesão na coxa esquerda e está confiante em deixar o histórico de problemas físicos para trás