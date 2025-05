Neymar faz primeiro treino com elenco do Santos e se aproxima de retorno

Após a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. Agora, o foco é no CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Neymar esteve no campo e trabalhou com o elenco pela primeira vez desde a lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 16 de abril.

O meia-atacante trabalhou com os reservas do clássico, disputado no último domingo, na Neo Química Arena. Os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo.

A tendência, portanto, é que Neymar viaje coma a delegação para Maceió (AL) e, posteriormente, para Salvador (BA), onde o Alvinegro Praiano encara o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Guilherme também pode ser novidade. O atacante, que se recupera de lesão muscular na perna direita, já começou a treinar com bola.

Em contrapartida, a lista de desfalques é grande. O lateral esquerdo Escobar terá que cumprir suspensão. O argentino foi expulso no jogo de ida. Já João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) estão entregues ao departamento médico.

Yeferson Soteldo, por sua vez, sentiu dores na coxa na derrota para o Corinthians e não deve ficar à disposição. Já o lateral Aderlan é dúvida após apresentar um quadro de infecção intestinal.

Cleber Xavier comandará mais dois treinos antes do jogo contra o CRB, marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer no Estádio Rei Pelé para avançarem. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.