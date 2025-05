Náutico x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o São Paulo visita o Náutico, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pelo SporTV (assinatura) e pelo Premiere (Pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como as equipes chegam

O São Paulo venceu o Grêmio, no último sábado, por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O resultado deu um respiro para a equipe do técnico Luis Zubeldía na tabela de classificação, subindo para a 11ª posição, com 12 pontos conquistados.

Por outro lado, o Náutico goleou o Ypiranga, também neste sábado, por 4 a 0, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano é o 10º colocado, com sete pontos somados.

Na partida de ida, no Morumbis, no dia 29 de abril, o Tricolor levou a melhor sobre o Náutico por 2 a 1, de virada, com dois gols de Luciano. Enquanto Caio Vitor abriu o placar.

Com isso, o São Paulo tem a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Náutico precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.