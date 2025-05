Náutico x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e mais do duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo visita o Náutico nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Tricolor, que entrou na competição já nesta fase, por ter se classificado para a Libertadores via Campeonato Brasileiro do ano passado, venceu por 2 a 1 o confronto de ida. Deste modo, basta um empate para a equipe de Zubeldía avançar às oitavas. Já o Náutico, que eliminou Santa Cruz e Vitória antes de enfrentar o São Paulo, terá que superar o time paulista por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda) e Lucca (entorse no tornozelo direito).

Por outro lado, o zagueiro Ruan, que vinha com dores no joelho direito, e o meia Rodriguinho, com uma entorse no tornozelo direito, se recuperaram de suas respectivas lesões e podem retornar ao elenco.

O São Paulo chega para o duelo com um empate e uma vitória. A última derrota do Tricolor foi no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, pela oitava rodada do Brasileirão.

O Náutico, por sua vez, vem se recuperando na Série C do Campeonato Brasileiro. Nas últimas três partidas, foram dois triunfos e um empate. Sem desfalques, o técnico Hélio dos Anjos deve repetir a escalação do confronto de ida.

FICHA TÉCNICA



NÁUTICO X SÃO PAULO

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife



Data: 20 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

NÁUTICO: Muriel; Buiú, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Marco Antonio, Patrick Allan, Marco Antônio e Caio Victor; Paulo Sérgio e Kelvin



Técnico: Hélio dos Anjos.

SÃO PAULO: Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.



Técnico: Luis Zubeldía.