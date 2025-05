Musetti: Postura de Neymar não causa incômodo no Santos

A ida de Neymar à final da Kings League no Allianz Parque aliada à ausência na derrota do Santos para o Corinthians na Neo Química Arena não incomodou a diretoria do Peixe, informou o repórter Lucas Musetti no De Primeira.

Fui perguntar para os dirigentes porque senti essa ansiedade depois da derrota: será que os caras estão incomodados? Eles seguem dizendo que não, que o Neymar é midiático, que eles já esperavam esses compromissos. Claro que dessa vez dói um pouco mais porque o Santos perdeu um clássico e o cara estava em outro lugar, comemorando uma vitória de um esporte diferente, a vitória da Fúria.

Mas o Santos, pelo que eu ouvi de três dirigentes hoje, os três falaram a mesma coisa: o Neymar não ia na Kings League há muito tempo e só foi porque era a final, ele estava focado no tratamento, a gente conversou com ele, ele fez dois períodos [de treino] e deixou de ir para o Rio de Janeiro.

Ele fez a obrigação dele, mas para o Santos isso já é um feito, esse tratamento mais concentrado do Neymar nos últimos tempos.

Lucas Musetti

Segundo o repórter, houve frustração por Neymar não ter permanecido com o elenco para o clássico em Itaquera, mas o fato não foi tratado como um problema nos bastidores do Santos.

O Neymar só foi na preleção mesmo e depois foi acompanhar o time que ele é presidente, frustrando parte da diretoria, sim, mas os caras estão defendendo o que o Neymar fez por conta desse efeito midiático.

E na torcida também eu não vi esse efeito, eu vi muito mais torcedores de outros clubes preocupados do que do próprio Santos.

Lucas Musetti

Hernan: Não tem crise no Santos com o comportamento de Neymar

O colunista André Hernan acrescentou que "não tem crise" no Santos com o comportamento de Neymar, que segue se recuperando de lesão muscular.

De acordo com Hernan, o problema é a 19ª posição do Peixe no Brasileirão.

Quando o Musetti traz a informação que os caras não ficaram incomodados, isso já estava no pacote Neymar. O pacote Neymar tinha tudo isso, e o Santos sabia

No Santos, quando você vai conversar com qualquer pessoa, o Neymar nunca faltou um treinamento, nunca faltou uma fisioterapia, nunca faltou a recuperação, sempre com cronograma.

O que ele faz após é porque é o Neymar, e muitas vezes isso gera críticas. Mas, no Santos, não tem crise. A crise está em relação ao desempenho do time.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra