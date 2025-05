Renato Paiva brinca sobre CR7 no Botafogo: 'Natal é só em dezembro'

Após o empate sem gols entre Botafogo e Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Paiva foi questionado sobre uma possível proposta do Fogão para contratar Cristiano Ronaldo. Com bom humor, o treinador respondeu em coletiva de imprensa que o "Natal é só em dezembro".

O que aconteceu

O burburinho começou após o jornal espanhol Marca publicar que uma equipe brasileira teria feito uma proposta ao craque português para disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em junho. Como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do país no torneio, a especulação rapidamente se espalhou, e o nome do Glorioso surgiu entre os possíveis interessados.

O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não se pode dizer não a uma figura dessa. Não sei de nada, estou respondendo à pergunta. Mas, como digo, os treinadores sempre querem os melhores. O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer gols. Essa pergunta tem que ser feita em outra língua. Renato Paiva em entrevista coletiva.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até o fim da atual temporada e sua renovação segue indefinida após o clube fracassar nos principais objetivos do ano, como os títulos do Campeonato Saudita e da Champions Asiática, além de não garantir vaga na próxima edição do torneio continental.

O Botafogo estreia no Super Mundial de Clubes da Fifa no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders. Depois, ainda encara o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid pela fase de grupos.