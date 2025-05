Médica demitida no Corinthians agradece e pede: 'Que não haja retrocessos'

Demitida do cargo de chefe do departamento médico do Corinthians, Ana Carolina Côrte se pronunciou agradecendo o clube e pediu que "não haja retrocessos" após sua saída.

O que aconteceu

A médica afirmou que lutará para que mulheres continuem alcançando altos cargos. Ela foi a primeira no cargo de chefe em um DM de clubes da primeira divisão brasileira.

Entre 2024 e 2025, a médica foi chefe do DM do Corinthians. Ela afirmou que continuará como gerente da Área de Saúde do Atleta no COB (Centro Olímpico Brasileiro).

Após sete anos no Corinthians, Ana Carolina foi demitida após polêmica com tratamento de Matheuzinho. Segundo Dorival Júnior, o atleta teve lesão muscular e não treinou durante uma semana, sem explicações da equipe médica. O lateral-direito foi desfalque contra o Santos, no último domingo.

Confira a nota oficial da médica Ana Carolina Côrte

"Após sete anos no departamento médico do futebol profissional encerro minha trajetória no Sport Club Corinthians Paulista. Desde 2024, eu ocupava o cargo de chefe do setor.

Sou muito grata ao Corinthians pela confiança, aprendizado e oportunidades ao longo desses anos. Me enche de orgulho ter sido a primeira mulher a chefiar o departamento médico de um clube brasileiro de primeira divisão. Trabalhar em um clube da grandeza do Corinthians me trouxe grandes desafios e conquistas.

Levo comigo a certeza de que entreguei meu melhor todos os dias e sigo motivada a contribuir com o esporte brasileiro em novas frentes, batalhando para ver cada vez mais mulheres em cargos onde historicamente nunca estiveram. Espero que não haja retrocessos e que possamos manter, assim como ocorreu na última Olimpíada, igualdade de gênero entre atletas em todos as esferas do futebol.

Sigo como gerente da Área de Saúde do Atleta no Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e coordenadora da pós-graduação em Ciência do Esporte".