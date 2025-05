Mbappé encosta em Gyokeres na disputa pela Chuteira de Ouro 2025

Neste domingo, o atacante francês Kylian Mbappé marcou um dos gols na vitória do Real Madrid sobre o Mallorca por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Com o tento, o atleta ultrapassou o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e se aproximou do sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, pelo prêmio da Chuteira de Ouro.

A premiação da Uefa condecora o jogador que mais fez gols em campeonatos nacionais, considerando a dificuldade da competição. Apesar de Mbappé ter balançado as redes dez vezes menos que Gyokeres, o francês está a um tento de ultrapassar o sueco.

Nos critérios da Chuteira de Ouro, os campeonatos da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália têm peso 2 para cada gol marcado. Já o Português contabiliza 1,5 a cada tento.

Com isso, Gyokeres lidera a disputa com 58,5 pontos e 39 gols marcados. Mbappé fica em segundo, com meio ponto a menos e 29 tentos. Por sua vez, Salah é o terceiro com 56, por marcar 28 vezes.

Gyokeres não atua mais pelo Campeonato Português, que encerrou no último sábado. Assim, o sueco finalizou com 58,5 pontos. Seus rivais, entretanto, ainda têm mais um jogo em suas respectivas ligas nacionais.

Neste sábado, o Real Madrid recebe o Real Sociedad e Mbappé precisa marcar apenas uma vez para vencer a Chuteira de Ouro. Para Salah conquistar o prêmio, é necessário balançar a rede duas vezes contra o Crystal Palace, no próximo domingo.

Vencedor inédito

Mbappé, Gyokeres e Salah buscam conquistar a sua primeira Chuteira de Ouro. Na temporada passada, o atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, conquistou o prêmio ao marcar 36 gols em 34 partidas.

As últimas duas edições da Chuteira de Ouro tiveram um vencedor inédito. Além de Kane na última temporada, Haaland foi o vencedor em 2023, ao marcar 36 gols em 38 partidas.