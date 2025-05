Mauro Cezar: Subserviência do Santos a Neymar é inaceitável

É inaceitável que um clube da relevância do Santos se sujeite ao pacote Neymar, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar questionou até onde vai o comprometimento de Neymar com o Peixe, que segue na penúltima colocação do Brasileirão após a derrota contra o Corinthians.

O Neymar, ontem, no momento que o Santos perdia do Corinthians, mais uma vez não estava disponível e logo depois apareceu com um belíssimo penteado novo para acompanhar a Kings League. Ou seja, qual era a prioridade dele nesse domingo? Não sei, cada um que interprete como quiser.

Mas o principal jogador, o ídolo, que teve aquela festa toda, teve uma homenagem no próprio Allianz Parque antes do jogo da segunda-feira passada contra o Ceará, não parece estar muito preocupado com o Santos — está preocupado com outra coisa.

Ele pode até falar que está preocupado com o Santos, mas ele não demonstrou isso. E o Santos é subserviente a isso.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, a relação entre Neymar e o Santos hoje é para revoltar o alvinegro praiano.

Se eu fosse santista, estaria muito revoltado porque é de uma subserviência, você se curvar a um jogador, seja ele qual for, que é uma coisa abjeta.

Como é que um clube com tanta história, com a sua torcida, se presta a esse papel? É inaceitável.

Mauro Cezar

Pênalti em Luciano é parecido com o de Vitor Roque? Colunistas debatem

O pênalti em Luciano que definiu a vitória do São Paulo sobre o Grêmio no Brasileirão é semelhante à polêmica penalidade em Vitor Roque na semifinal do Paulistão?

No Posse de Bola, os colunistas do UOL debateram se Luciano sofreu o pênalti ou se foi "piscineiro".

Tironi: 'Foi pênalti'

Vocês não querem comparar o pênalti lá do Vitor Roque com esse do Luciano, né? Esse tem discussão pelo menos. Podem me chamar de clubista, mas eu achei que foi pênalti -- o cara dá um chute no joelho do Luciano.

Eduardo Tironi

Arnaldo: 'Luciano é cavador de pênaltis'

Eu achei que não foi pênalti. E o Luciano, sim, é um piscineiro — ele é um cavador de pênaltis, como fez contra o Sport. Esse tipo de infração, quando o atacante opta por tirar a bola da área, ele está saindo da área ao invés de entrar, normalmente não é penalidade, na minha visão. Ah, teve o choque? Teve, mas suficiente para ele cair e desistir da jogada? Não.

Agora, falando em comparações, é impressionante o número de palmeirenses preocupados com isso. Porque, de fato, o pênalti do Palmeiras na semifinal contra o São Paulo foi a maior aberração, porque não tem discussão sobre aquilo e definiu um finalista.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: 'Foi um erro que decidiu o jogo'

Foi um erro da arbitragem com a marcação de um pênalti que decidiu o jogo. O cara está na contramão do gol, abre mão [da jogada] e aproveita o contato para cair.

Mauro Cezar

Lavieri: 'Não foi nada'

Não foi nada, assim como não foi nada contra o Sport também. Dessa vez, o São Paulo converteu.

Danilo Lavieri

Juca: Foi mais um escândalo da arbitragem

Eu achei um escândalo — foi um dos maiores erros de VAR da história do futebol mundial. Mas isso posto, só para continuar sendo chato, tudo bem, o presidente do Grêmio é dos que votaram no Samir Xaud. O Grêmio foi um dos grandes que traiu o movimento das duas ligas.

Se serviu algum coisa esse episódio lamentável da CBF, foi para unir as duas ligas, mas houve entre os grandes, veja você, Leila Pereira e John Textor de braços dados, ambos a favor da modernização e da moralização do futebol brasileiro, mais o Grêmio. Uma beleza, tomara que se lasquem.

Juca Kfouri

