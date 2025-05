Marta é eleita pela IFFHS como a melhor jogadora de todos os tempos

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou um ranking com as dez melhores jogadoras da história do futebol feminino. A brasileira Marta lidera a lista, seguida por Mia Hamm (EUA) e Christine Sinclair (Canadá).

Considerada por muitos como a maior jogadora de todos os tempos, a brasileira é a única atleta a vencer seis vezes o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Atualmente, ela defende o Orlando Pride (EUA) e foi convocada recentemente para os amistosos da Seleção contra o Japão, nos dias 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo. A IFFHS, por sua vez, não detalhou os critérios utilizados para elaborar o ranking, mas o resultado destaca a trajetória de Marta como ícone do futebol mundial.

Com a camisa da Seleção Brasileira, Marta, que já atuou pelo Santos, acumula feitos expressivos: três títulos da Copa América Feminina, duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, três medalhas de prata em Olimpíadas e um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007.

Mia Hamm, lenda do futebol dos Estados Unidos, aparece na segunda colocação. Já a canadense Christine Sinclair, maior artilheira da história das seleções (masculinas e femininas), completa o pódio. A lista conta com forte presença norte-americana e traz também nomes como a chinesa Sun Wen, a japonesa Homare Sawa e a espanhola Aitana Bonmatí, atual bicampeã do prêmio The Best da Fifa e vencedora da Bola de Ouro em 2023 e 2024. Ela fecha o Top 10 após conquistar a Liga dos Campeões pelo Barcelona e ter sido destaque na seleção espanhola.

Entre as dez melhores jogadoras da história segundo a IFFHS, Marta é a única representante brasileira. Estados Unidos e Alemanha aparecem com duas atletas cada.

IFFHS ALL TIME TOP 10

