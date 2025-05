São Paulo tem duas baixas para jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil

O São Paulo terá duas baixas para o jogo contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. O clube confirmou uma lesão na coxa esquerda de Marcos Antônio, e uma entorse no tornozelo direito do atacante Lucca.

Titular contra o Grêmio, Marcos Antônio teve que deixar o campo logo aos oito minutos após sentir dor muscular na região da coxa. Já Lucca, que substituiu Pablo Maia, sentiu desconforto na região do tornozelo durante o segundo tempo.

Diferentemente do volante, que segue em tratamento no REFFIS, em São Paulo, Lucca viajará com a delegação para continuar a recuperação em Recife, a pedido do técnico Zubeldía.

Marcos Antônio soma 18 jogos pelo Tricolor em 2025, com duas assistências. Já o jovem atacante fez apenas o seu segundo jogo pelo profissional. A estreia aconteceu recentemente, contra o Libertad, pela Libertadores. Na ocasião, o atleta entrou e marcou o gol de empate do São Paulo, que ainda garantiu a classificação do time às oitavas da competição.

O duelo contra o Náutico acontece amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos. Com a vitória por 2 a 1 no Morumbis, o Tricolor joga por um empate para conquistar a vaga às oitavas da Copa do Brasil.