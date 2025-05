Mano Menezes faz últimos ajustes no time titular do Grêmio para jogo com o CSA

Nesta segunda-feira, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para fazer o último ensaio antes do jogo contra o CSA, marcado para as 21h30 (de Brasília), na Arena. Na véspera do confronto, o técnico Mano Menezes fez os ajustes finais em seu time titular.

O elenco realizou aquecimento com corrida leve e alongamento. Em seguida, participou de sequência de exercícios físicos e treino técnico, com trabalho de arranque e velocidade, além de passes e deslocamento.

Mano Menezes, então, partiu para um trabalho tático com a equipe titular, que realizou diversas situações de jogo, pensando no confronto decisivo com o CSA.

Para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no tempo normal, o Grêmio precisa vencer por mais de um gol de diferença, já que perdeu o jogo de ida por 3 a 2.