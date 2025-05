Luighi cita "fome de jogo" e celebra chances no Palmeiras: "Sempre estou à disposição"

O atacante Luighi ajudou o Palmeiras a vencer o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A Cria da Academia comentou sua "fome de jogo" e celebrou as duas chances consecutivas no Palmeiras, nos dois últimos jogos.

Contra o Bragantino, o atacante entrou logo no início do segundo tempo na vaga de Allan e participou do lance do gol de Mauricio, que marcou a virada do Verdão. Luighi fez jogada pela esquerda, tentou a finalização, a bola rebateu em Pedro Henrique e sobrou para Mauricio, que estufou a rede de Cleiton.

"Eu fico feliz. Quando estou em campo, procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição para quando chegar a oportunidade eu dar o meu melhor. Tenho muita fome de jogo, gosto de sempre estar em campo. Quando eu converso com a comissão, eles sempre me deixam solto e à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Nosso elenco é cheio de jogadores bons, de muita bagagem. Quando a gente entra em campo, eles procuram deixar a gente mais à vontade e é isso que faz a diferença: entrar no jogo e ser livre", disse Luighi.

Antes disso, ele havia entrado também na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, pela Libertadores e atuou por cerca de 30 minutos. Ao mesmo tempo que defende o profissional, também é solicitado por Lucas Andrade para jogar no sub-20. Neste mês, ele fez dois jogos pela equipe principal e outras duas pelas categorias de base.

Na última sexta-feira, Luighi foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para disputa de amistosos no Egito em preparação para o Mundial sub-20, que acontece em setembro, no Chile. Os jogos serão contra a seleção do Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

"Acho que isso é fruto do meu trabalho. É a realização de um sonho, para mim é como se fosse a primeira vez. Sempre que a gente vai para a Seleção é a realização de um sonho", declarou Luighi.

Luighi deve seguir à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Ceará, válido pela volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). Na ida, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez.

"Vai ser um jogo muito aguerrido, eles têm uma equipe forte. Vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória", finalizou.