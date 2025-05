Lucas Sasha sofre lesão e vira desfalque do Fortaleza

Nesta segunda-feira, o Fortaleza confirmou que o volante Lucas Sasha sofreu um trauma em seu antebraço direito na partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.

Os exames indicaram uma fratura do osso rádio com indicação de tratamento cirúrgico. O atleta será submetido a um procedimento já nesta segunda-feira e desfalcará o Leão do Pici por, aproximadamente, dois meses.

? Departamento Médico - Lucas Sashahttps://t.co/TqRzeLIX48 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 19, 2025

Lucas Sasha se junta a outros três jogadores que estão no departamento médico. São eles: o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito) e o volante Zé Welison (em transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda).

O Fortaleza volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Retrô-PE, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.