Luana Santos comemora feito inédito em vitória no UFC Vegas 106: "A primeira"

Depois de sofrer sua primeira derrota no Ultimate em agosto do ano passado, Luana Santos conseguiu se recuperar no último sábado (17), ao finalizar a compatriota Tainara Lisboa, no card preliminar do UFC Vegas 106. Mais do que apenas retomar o caminho das vitórias, a judoca brasileira entrou para a história do maior evento de MMA do planeta.

Isso porque o golpe que definiu seu triunfo sobre Tainara nunca havia sido aplicado com sucesso por outra mulher no octógono do Ultimate. Sendo assim, Luana se tornou a primeira lutadora do UFC a finalizar uma rival com uma 'americana' - fato muito comemorado pela atleta tupiniquim, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

"Eu sabia dos pontos fortes da Tainara, sabia da trocação dela... Eu não conseguia ver o jogo de grappling dela me causando algum medo, eu sabia do meu potencial. Desde que casou essa luta, eu falei que eu ia fazer uma luta segura - ainda mais que eu estava vindo de derrota. Vim para fazer uma luta segura, receber meus dois cheques (apresentação + vitória). Eu planejei isso o camp inteiro. Finalizei com uma americana, que ninguém tinha. Foi a primeira, eu nem sabia disso, fiquei muito feliz. Primeira mulher que finaliza com uma americana. Graças a Deus. Estou muito feliz", exaltou Luana.

Mais um teste no 61

O duelo verde-amarelo contra Tainara Lisboa também marcou o possível início de uma nova trajetória de Luana Santos dentro do UFC. Antes, a judoca competia entre as pesos-moscas (57 kg), mas, neste sábado, a atleta paulista atuou no peso-galo (61 kg) - mudança que pode se tornar definitiva em breve, de acordo com a própria lutadora.

"Eu quero fazer mais uma luta de 61 (kg) para bater o martelo (se fico no peso-galo definitivamente). Ele já está meio batido, mas é só para ter certeza mesmo de estar fazendo a escolha certa, porque é aquilo: no UFC a gente não pode estar errando. Então, (é) para ter a certeza de que estou subindo bem, estou me sentindo forte e ver o que o futuro me espera. Quero ela (Montserrat Rendon) na próxima. Se não for ela, estou de olho porque mês que vem vai lutar a Melissa (Gatto) com uma russa, estou de olho nelas também", finalizou.

Aos 25 anos de idade, Luana Santos soma agora nove vitórias e duas derrotas como lutadora profissional de MMA. No UFC, onde estreou em 2023, a judoca brasileira venceu quatro dos cinco combates disputados por ela até o momento, sendo derrotada apenas por Casey O'Neill, na edição de número 305, realizada em agosto do ano passado.

