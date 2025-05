Londrina vence o Confiança fora de casa e segue sem perder na Série C

O Londrina segue sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe paranaense visitou o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, e venceu por 2 a 0. Maurício e Vitinho marcaram os gols do jogo, válido pela sexta rodada da liga nacional.

Com a derrota da Ponte Preta, o Tubarão se tornou o único time que ainda não perdeu na Série C. A equipe conquistou sua terceira vitória na competição e assumiu a terceira posição, com 12 pontos. Já o Confiança segue na lanterna, com apenas três unidades conquistadas.

Ambos os times voltam a campo pela Série C no próximo sábado. O Londrina recebe o ABC, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, enquanto o Confiança visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

??? VITÓRIA DO TUBA! Com gols de Maurício e Vitinho, o Tubarão vence o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju-SE, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro! Bora, Tuba! ? ? Luiz Neto/ Confiança#VamosPraCimaTubarão #LondrinaEC #LEC #CONxLEC pic.twitter.com/6CFTaISMDf ? Londrina E C (@LondrinaEC) May 20, 2025

O jogo

O primeiro gol da partida saiu logo aos três minutos da etapa inicial. Após cobrança de lateral na grande área, a bola sobrou na entrada da área. Maurício chegou batendo de primeira no canto do goleiro e abriu o marcador para o Londrina.

Os visitantes deram números finais à partida aos 40 minutos do segundo tempo. Iago Teles recebeu na direita e colocou Vitinho na cara do gol. O atacante tocou na saída do goleiro e balançou as redes do Confiança.

Em jogo de seis gols, ABC arranca empate do Anápolis

O ABC marcou nos último lance e empatou com o Anápolis em 3 a 3, nesta segunda-feira, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, pela sexta rodada da Série C. Anderson Rosa, Carlos Eduardo e João dos Santos marcaram para os donos da casa. Carlos Eduardo de Souza (2) e Octávio balançaram as redes para o time goiano.