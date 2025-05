Jon Jones culpa o UFC por indefinição sobre seu futuro: 'Já comuniquei meus planos'

Apontado como o 'GOAT' do MMA e atual dono do cinturão linear dos pesos-pesados, Jon Jones é um dos maiores nomes que o UFC já consagrou. E mesmo no posto de campeão até 120 kg e com as credenciais que possui, o americano não tem nenhum tipo de definição sobre seu futuro na empresa. Seus fãs, inclusive, sequer sabem se 'Bones' entrará em ação mais uma vez antes de encerrar a carreira. Mas segundo o próprio, essa incerteza que gira em torno de seu eventual retorno está mais atrelada ao Ultimate do que a ele.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Jones respondeu alguns ataques de seus seguidores. O americano se tornou alvo ao compartilhar sua rotina "de férias" na Tailândia. Sem paciência, alguns fãs alegaram que Jon seria retirado do posto de campeão e também questionaram seu interesse em enfrentar Tom Aspinall, dono do título interino da categoria. Bem ao seu estilo, Bones se eximiu de culpa, atrelando a atual conjuntura à conduta da alta cúpula do UFC.

"(Ter o cinturão) tomado? Risos. Eu pareço o tipo de pessoa que me importa com coisas deste tipo? Vocês (fãs) estão latindo para a árvore errada. Eu comuniquei ao UFC os meus planos há muito tempo. Não faço ideia por que eles ainda não compartilharam isso com vocês", escreveu Jones, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Dana White garante superluta

Enquanto Aspinall admite que está sem paciência e Jones não parece tão interessado em voltar a competir com tanta urgência, Dana White garante que ambos entrarão em rota de colisão ainda em 2025, para unificarem os títulos dos pesos-pesados. Até pela postura confiante do dirigente, alguns fãs já cogitaram que 'Bones' pode ter aceitado encarar o rival inglês, mas somente no fim da temporada, a fim de se preparar para a superluta em seus termos.

Outros torcedores, em contrapartida, sugerem que o americano, aos 37 anos, já comunicou ao UFC que não pretende mais competir profissionalmente. Segundo esta segunda linha de raciocínio, o Ultimate estaria tentando convencer Jones a voltar atrás na decisão e enfrentar Aspinall, ciente do impacto comercial que o confronto geraria para a empresa.

Stripped? Lol do I come across as the type of person who cares about things like that ? https://t.co/wZANsZgEki

- Jonny Meat (@JonnyBones) May 19, 2025

Yall barkin up the wrong tree, I told the Ufc my plans a long time ago. I have no clue why they haven't shared them with you guys yet. https://t.co/sB4gPaqlzU

- Jonny Meat (@JonnyBones) May 19, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok