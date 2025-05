Jokic diz o que fará após eliminação dos Nuggets na NBA: 'muitas cervejas'

Nikola Jokic não escondeu a frustração após a eliminação do Denver Nuggets na NBA e deu uma resposta sincerona durante a coletiva pós-jogo.

O que aconteceu

Os Nuggets perderam ontem (18) o jogo 7 das semifinais da Conferência Oeste para o Oklahoma City Thunder e acabaram eliminados da competição. O sérvio foi o líder de pontos (20) e assistências (7) do seu time, mas não evitou a derrota por 125 a 93 no Paycom Center, em Oklahoma.

Na coletiva, Jokic surpreendeu na resposta ao ser questionado sobre seus planos para o verão e sua possível participação com a Sérvia no Eurobasket, que começa no fim de agosto. Ele deu a declaração em tom sério, mas arrancou risos dos presentes.

Veremos. Por enquanto, a única certeza é que nos próximos dias haverá muitas cervejas Nikola Jokic, em coletiva

Nikola Jokic sobre o que ele vai fazer na offseason:



"Vamos ver. Mas, por enquanto, muita cerveja nos próximos dias, provavelmente."



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/3MvdYii8aa -- NBA da bad (@NBAdabad) May 18, 2025

As finais de conferências da NBA estão definidas. Na Oeste, o Oklahoma City Thunder enfrenta o Minnesota Timberwolves a partir de amanhã (20), enquanto, na Leste, o New York Knicks encara o Indiana Pacers a partir de quarta-feira (21).