João Martins explica rodízio e valoriza "sangue novo" no elenco do Palmeiras

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Na coletiva pós-jogo, João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, explicou o rodízio feito no elenco e valorizou o "sangue novo" do Verdão.

"Quando ganhamos, tudo se torna mais fácil. Neste ano, conseguimos ter mais soluções, mas há uma diferença que também há muito mais jogos. Estamos há dois meses jogando de três em três dias, e os jogadores sabem disso. Nós fomos claros desde o primeiro dia, quando dissemos que a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, seria diferente, mais rotativa", afirmou.

20 jogos de invencibilidade como visitante!

"Íamos colocar os jogadores mais inteiros, porque os dois jogadores por posição estão mais nivelados, mas isso só se junta e só se cola com as vitórias. Ganhando, é mais fácil chegar amanhã de manhã no CT e começar a preparar o jogo de quinta-feira. O ambiente é mais fácil, a recuperação é menos pesada e não é questão do espírito ser diferente ou não, é sangue novo. Às vezes, é preciso algumas mudanças, porque era um elenco com jogadores há muitos anos, e sentimos a necessidade de trazer sangue novo", completou.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.